Cryptobedrijf: door gekaapt Workspace-account dagenlang zonder Google-diensten

Cryptobedrijf Unicoin zat door een gekaapt Workspace-account vier dagen zonder Google-diensten, zo heeft het aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC laten weten. Volgens de verklaring wist een aanvaller op 9 augustus het Google Workspace-account van het bedrijf over te nemen en wijzigde vervolgens de wachtwoorden van alle medewerkers. Daardoor hadden deze medewerkers geen toegang tot Gmail, Google drive en andere producten die onderdeel van Workspace zijn.

Op 13 augustus wist het bedrijf de controle over het gekaapte account terug te krijgen en ook de toegang voor het personeel te herstellen. Het onderzoek naar welke informatie de aanvaller heeft ingezien loopt nog. De verklaring laat verder weten dat het incident geen grote financiële impact op de bedrijfsvoering heeft en dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat de aanvaller cryptovaluta van het bedrijf heeft gestolen.

Wel ontdekte Unicoin tijdens het onderzoek een contractor die met vervalste identiteitsdocumenten bij het bedrijf werkzaam was. Hij is per direct ontslagen. Unicoin geeft hier geen verdere details over, maar onlangs waarschuwde de FBI voor Noord-Koreaanse it'ers die met behulp van gestolen identiteitspapieren bij bedrijven solliciteren.