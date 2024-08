Politici VS willen onderzoek of TP-Link risico voor nationale veiligheid is

Amerikaanse Congresleden willen dat er een onderzoek plaatsvindt of de wifi-routers en andere apparatuur van TP-Link een risico voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten vormt. Mocht dit zo zijn, dan moeten er maatregelen getroffen worden, aldus Congresleden John Moolenaar en Raja Krishnamoorthi in hun brief aan minister Raimondo van Handel (pdf).

"Informatie uit open bronnen wijst erop dat het bedrijf mogelijk een ernstige dreiging voor de Amerikaanse veiligheid van ict-diensten vormt", aldus de Congresleden. Ze wijzen daarbij naar het aandeel van TP-Link op de Amerikaanse markt, het 'bijzonder grote' aantal kwetsbaarheden en de verplichting van TP-Link om als Chinees bedrijf aan Chinese wetgeving te voldoen.

Tevens stellen Moolenaar en Krishnamoorthi dat de Chinese autoriteiten routers zoals die van TP-Link hebben gebruikt voor het uitvoeren van aanvallen in de VS. Ze noemen daarbij onderzoek naar een spionageaanval, waarbij TP-Link-routers waren voorzien van malafide firmware. Bij deze campagne was alleen de firmware van TP-Link-routers aangepast, aldus de onderzoekers. De Congresleden willen dat de minister nu verifieert of TP-Link inderdaad een nationaal veiligheidsrisico vormt en diens bevoegdheden gebruikt om dit te mitigeren.

TP-Link laat in een reactie tegenover persbureau Reuters weten dat het geen routers in de VS verkoopt en dat de routers geen kwetsbaarheden bevatten.