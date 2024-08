Politiedatabase Camera in Beeld telt 338.000 beveiligingscamera's

De politiedatabase Camera in Beeld bevat inmiddels zo'n 338.000 beveiligingscamera's, waarvan het grootste deel van bedrijven. Dat blijkt uit cijfers die de politie met EenVandaag deelde. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd kan de politie via de database kijken waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt niet live mee met de beelden. Vaak worden de beelden gevorderd, meldde BNR begin dit jaar.

Van de zo'n 338.000 camera's zijn er bijna 240.000 van bedrijven, 75.000 van particulieren en 23.000 van de overheid. Het gaat hier alleen om camera's die zijn aangemeld. Het werkelijke aantal camera's in Nederland ligt dan ook hoger. Beelden van camera's in de openbare ruimte worden meestal 28 dagen bewaard en daarna verwijderd. "Alleen als beelden relevant zijn in een strafrechtelijk onderzoek kunnen ze voor langere tijd bewaard worden. Maar daar moet dan wel écht een reden voor zijn", zegt Gerard Ritsema van Eck. Hij is universitair docent IT-recht over privacy en gegevensbescherming aan de Rijksuniversiteit van Groningen, tegenover EenVandaag.

Volgens Van Eck heeft de bewaartermijn van 28 dagen verschillende redenen. "Deels vanwege privacy, maar ook vanwege de kosten. Videobeelden van politiecamera's leveren namelijk hele grote bestanden op. Het gaat vaak om goede camera's, met scherp beeld. Als er vijftig tot honderd camera's hangen in een gemeente, heb je het al snel over terabytes aan videodata."