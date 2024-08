Castingbureau ExploreTalent lekt gegevens van 11,4 miljoen gebruikers

Het Amerikaanse ExploreTalent, naar eigen zeggen het grootste 'talent network' ter wereld, heeft de gegevens van 11,4 miljoen gebruikers gelekt, zo werd vorige week bekend. Door middel van een kwetsbare API konden de persoonlijke records van alle gebruikers bij ExploreTalent worden gestolen, waaronder 8,9 miljoen unieke e-mailadressen. Onlangs werd al bekend dat het castingbureau in 2022 met een ander datalek te maken had gekregen, waarbij e-mailadressen, namen, telefoonnummers en adresgegevens van 5,4 miljoen gebruikers zijn gestolen.

De gestolen gegevens zijn vervolgens op internet aangeboden. De vorige week gestolen dataset met de e-mailadressen van 8,9 miljoen gebruikers is toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of ze in een bekend datalek voorkomen. Van de gestolen e-mailadressen was 94 procent al via een datalek bij Have I Been Pwned bekend. Dit hoge aantal komt mede doordat de dataset met 5,4 miljoen gestolen e-mailadressen eind juli al was toegevoegd.