Cisco: Microsoft-apps voor macOS laten aanvaller meeliften op permissies

Verschillende Microsoft-apps voor macOS laten een aanvaller meeliften op gegeven permissies, om bijvoorbeeld zonder gebruikersinteractie toegang tot de camera te krijgen of e-mails te versturen, en hoewel Microsoft is ingelicht, zijn de problemen niet verholpen, zo laat Cisco weten. De problemen werden in acht Microsoft-apps gevonden, maar zijn nog aanwezig in Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint en Word.

Een malafide app op het systeem kan hier misbruik van maken en zo de permissies gebruiken die de Microsoft-apps hebben. Dit is mogelijk doordat een aanvaller via de malafide app in de processen van de Microsoft-applicaties een library kan injecteren. Deze library krijgt dan alle permissies die de applicatieprocessen hebben. "Een aanvaller zou bijvoorbeeld e-mails via het gebruikersaccount kunnen versturen zonder dat de gebruiker dit opmerkt, audio opnemen, foto's maken of video's opnemen, allemaal zonder enige gebruikersinteractie", aldus Cisco.

De applicaties van Microsoft maken wel gebruik van bescherming tegen 'library injection'-aanvallen, maar ze hebben ook een optie ingeschakeld genaamd 'com.apple.security.cs.disable-library-validation'. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het laden van plug-ins, maar zorgt er ook voor dat een aanvaller zijn code kan injecteren. Cisco vond dit probleem bij acht Microsoft-applicaties. Het techbedrijf heeft bij vier applicaties de optie verwijderd. Excel, Outlook, PowerPoint en Word zijn echter nog kwetsbaar.