QNAP voorziet NAS-apparaten van beveiliging tegen ransomware

QNAP heeft een nieuwe versie van QTS uitgebracht, die NAS-apparaten tegen ransomware moet beschermen. QTS is het besturingssysteem dat op de NAS-apparaten van QNAP draait. Met QTS 5.2 is er een nieuwe feature toegevoegd die bestanden actief monitort op verdacht gedrag. Wanneer 'verdacht bestandsgedrag' wordt gedetecteerd zal het systeem bestanden back-uppen of de bestandsactiviteit blokkeren.

Het gaat onder andere om het activeren van een read-only mode en het maken van een snapshot. Daarnaast wordt de gebruiker gewaarschuwd. Gebruikers kunnen de beveiligingsmaatregelen tegen ransomware of menselijke fouten aanpassen, om zo het risico op dataverlies te voorkomen wanneer ongewone bestandsactiviteiten zich voordoen. Via een dashboard kunnen gebruikers ook zien hoe vaak bestanden op hun NAS worden aangepast, aangemaakt of verwijderd. De feature moet risico's van ransomware of menselijke fouten tegengaan, aldus QNAP.

De afgelopen jaren zijn NAS-apparaten van QNAP geregeld het doelwit van ransomware-aanvallen geworden. Hierbij werden bestanden op tienduizenden NAS-apparaten versleuteld en moesten gebruikers losgeld betalen om weer toegang tot hun data te krijgen. Om toegang tot de systemen te krijgen maakten de aanvallers gebruik van bekende kwetsbaarheden waarvoor updates beschikbaar waren, maar die niet door gebruikers waren geïnstalleerd, maar ook zerodaylekken waar geen patches voor waren ontwikkeld.