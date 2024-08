Meta hoeft chatgeschiedenis overledene niet te verstrekken aan erfgenaam

Meta hoeft de chatgeschiedenis van een overleden Facebookgebruiker niet aan haar erfgenaam te verstrekken, zo heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De belangen van de weduwnaar wegen niet zwaarder dan de privacybelangen van diegenen met wie zijn vrouw op Facebook heeft gecommuniceerd, aldus de rechter.

Facebookgebruikers kunnen uit twee opties kiezen wat er na hun overlijden met hun account moet gebeuren. De eerste optie betreft het verwijderen van het account. Bij de tweede optie wordt het account in herdenkingsstatus geplaatst. In dit laatste geval kan de gebruiker iemand aanwijzen die het account in herdenkingsstatus zal beheren, een zogenaamde ‘legacy contact’.

De gebruiker kan de legacy contact of een persoon die is aangewezen bij geldig testament of een soortgelijk juridisch document toestemming geven om een kopie te downloaden van hetgeen de gebruiker publiekelijk heeft gedeeld op zijn account. Een legacy contact kan daarnaast vriendschapsverzoeken accepteren, de profiel- en omslagfoto wijzigen en een vastgezet bericht op het profiel plaatsen.

Voor het overige blijft de inhoud van het account bestaan en zichtbaar voor de doelgroep waarmee de gebruiker die inhoud had gedeeld. Een legacy contact kan niet inloggen op het account met herdenkingsstatus, geen chatberichten lezen of downloaden die via Messenger zijn verzonden, geen vrienden verwijderen of nieuwe vriendschapsverzoeken sturen.

Vorig jaar april maakte de vrouw een einde aan haar leven. Zes dagen later plaatste Meta haar account in herdenkingsstatus, nadat één van haar Facebookvrienden hier om had gevraagd. Een aantal dagen later wilde de man van de overleden vrouw inloggen op haar account, maar dat was niet langer mogelijk. Via de rechtbank wilde de man Meta dwingen om het account op actieve status te zetten, zodat hij met de bij hem bekende inloggegevens volledige toegang tot het account kon krijgen. Daarnaast wil de man dat hij inzage krijgt in het Facebookaccount en de daartoe behorende gegevens.

Privacybelang andere Facebookgebruikers

Meta wil de man geen volledige toegang tot het account geven, omdat het account zeer waarschijnlijk persoonsgegevens van derden bevat, waarvoor Meta verantwoordelijk is. Volgens Meta mochten die derden op grond van de Facebook Servicevoorwaarden erop vertrouwen dat hun gegevens niet beschikbaar zouden worden voor anderen dan de vrouw. Dit geldt in het bijzonder voor de chatgeschiedenis in Messenger, aldus Meta.

Volgens de man wegen zijn belangen zwaarden dan de privacybelangen van de personen met wie zijn vrouw op Facebook heeft gecommuniceerd. De man is op zoek naar informatie over de omstandigheden rond het overlijden van zijn vrouw en hij wil, door toegang tot alle gegevens op het Facebookaccount, inclusief de chatgeschiedenis op Messenger, kunnen uitsluiten dat iemand zijn vrouw op een bepaald idee heeft gebracht.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de belangen van de man niet zwaarder wegen dan het privacybelang van andere gebruikers. De mensen die via Facebook met de vrouw communiceerden hebben er geen rekening mee kunnen of moeten houden dat haar erfgenamen toegang zouden kunnen krijgen tot de gegevens die zij met de vrouw deelden.

"Derden mogen in beginsel ervan uitgaan dat in één-op-één contact via Facebook uitgewisselde informatie vertrouwelijk is. Er zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd die verandering brengen in dat uitgangspunt. Het huidige herdenkingsbeleid van Meta, zoals opgenomen in de Facebook Servicevoorwaarden, voorziet niet met zoveel woorden in een recht op toegang door een erfgenaam tot een account van een overleden gebruiker", aldus de rechter.

Chatgeschiedenis

De rechtbank concludeert dat de man geen recht heeft op toegang tot of inzage in de chatgeschiedenis van de vrouw via Messenger en andere onderdelen van haar Facebookaccount die persoonsgegevens van derden bevatten. Ook kan de man onder de AVG geen inzageverzoek doen. "Dat recht is een persoonlijk recht, dat alleen door de betrokkene zelf is in te roepen", aldus de rechter. Die stelt dat de man wel recht heeft op inzage in de gegevens van het Facebookaccount van zijn overleden vrouw met uitzondering van persoonsgegevens van derden. Daarnaast moet Meta ook de proceskosten van de man betalen, die zo'n 1850 euro bedragen.