NWO-systeem voor aanvragen van subsidies offline na cyberaanval

Het systeem van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) waarmee wetenschappers subsidie voor hun onderzoeken kunnen aanvragen is na een cyberaanval offline. Met het ISAAC-systeem kunnen aanvragers van onderzoeksfinanciering onder andere zien waar in het beoordelingsproces hun aanvraag zich precies bevindt.

Een week geleden meldde NWO dat het ISAAC-systeem niet beschikbaar was. Verdere details werden niet gegeven. Deze week maakte de organisatie bekend dat het onderzoek naar de problemen had uitgevoerd, waaruit bleek dat er pogingen van buiten de organisatie zijn gedaan om de systemen binnen te dringen. "De aanvaller heeft geen schade aan de infrastructuur of data in Isaac aangericht en er zijn geen data gestolen", aldus een verklaring van NWO.

Wel zegt NWO dat het op basis van veiligheidsgronden heeft besloten om het ISAAC-systeem deze week nog niet open te stellen voor externe gebruikers. Dit zal waarschijnlijk op maandag 26 augustus gebeuren. "Vanaf dat moment zal het voor aanvragers, referenten en commissieleden weer mogelijk zijn gebruik te maken van de functionaliteiten."