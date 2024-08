Mag een leerplichtambtenaar zonder mijn toestemming een voor mij onbekende toevoegen in de cc?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Mag een leerplichtambtenaar zonder toestemming van mij, een voor mij onbekend persoon toevoegen in een cc van de mail?

Antwoord: Deze vraag is wel heel kort, de achtergrond is dan weer nogal lang maar die heb ik vanwege privacyredenen weggelaten. De kern is dat de vraagsteller probeert de leerplichtambtenaar te overtuigen van iets. In die discussie heeft de ambtenaar bedacht een derde mee te laten doen.

De vraagsteller heeft het over 'toestemming', wat voor mij een rode vlag is dat deze zoekt naar een vorm van escalatie. Want het suggereert dat je controle wilt houden over de conversatie, en nu deze dreigt weg te vallen je een juridische stok zoekt om daar wat aan te doen. (Ik krijg heel, heel vaak dit soort vragen.)

Het juridische antwoord is geen hard ja of nee, maar een "als het nodig is voor de onderliggende casus". Daar kunnen heel veel redenen bij spelen.

Een voor de hand liggende verklaring is als die persoon iets kan bijdragen of wellicht zelfs oplossen voor de vraagsteller. Of juist voor de ambtenaar, denk aan ongepast of dreigend taalgebruik waarbij je wil dat een ander een oogje in het zeil houdt. Of simpelweg omdat de vakantie eraan komt en je een vlotte overdracht wil realiseren.

Meestal gaat het dan om een collega of meerdere bij de afdeling, maar een andere ambtenaar van de betreffende gemeente zou ook prima kunnen. Iets ingewikkelder kan het worden als de derde heel ergens anders vandaan komt, zoals bij de onderwijsinstelling waar de leerplicht vervuld moet worden. De reden om die persoon er dan bij te betrekken zou dan wel duidelijk moeten zijn.

Netjes is een ander verhaal, en ik kan me voorstellen dat je je negatief verrast voelt. Maar uiteindelijk is iets als dit een (semi)zakelijk gesprek, en dat een ander er dan bij komt in de conversatie is geen evidente inbreuk op je recht op persoonsgegevens of privacy. (Ook niet als je het vanuit de AVG benadert.)

