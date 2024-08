TenneT wil aandacht en regels voor cybersecurity van zonnepanelen

Netbeheerder TenneT wil dat er politieke aandacht en regels komen voor de cybersecurity van zonnepanelen, om zo te voorkomen dat een eventuele cyberaanval tot een black-out leidt. Dat laat woordvoerder Jan Vorrink tegenover BNR weten. Onlangs kwam de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met een onderzoekrapport over de cyberweerbaarheid van zonnestroominstallaties. Daarnaast bleek dat zonnepaneelsystemen van fabrikant Enphase via kritieke kwetsbaarheden op afstand konden worden overgenomen.

Leveranciers van zonnepanelen kunnen de apparaten vaak op afstand aan- en uitschakelen. Aanvallers zouden via de systemen van deze leveranciers een groot aantal zonnepanelen tegelijkertijd kunnen uitschakelen, wat in het ergste geval tot een black-out zou kunnen leiden. Vorrink heeft zijn eigen zonnepanelen van het internet gehaald, maar merkt op dat dit eigenlijk de verkeerde maatregel is. "Ze zouden gewoon veilig moeten zijn."

De kans op een black-out is volgens Vorrink klein. "Ook al is het een kleine kans, de impact kan heel groot zijn. En dat zijn scenario's waar je als industrie maatregelen tegen moet nemen en dat zit eigenlijk in de hele leveringsketen." Gezien het belang van de keten van zonnepaneelsystemen en de omvang van zonnepanelen in Nederland is het volgens TenneT belangrijk dat er regels komen voor de cybersecurity van leveranciers.

Vorrink merkt op dat er al Europese regelgeving is opgesteld, maar dat die nog in individuele landen moet worden geïmplementeerd. Het is per land om implementatie en handhaving te regelen. "En dat hebben we in Nederland nog niet goed geregeld." Politiek Den Haag moet er dan ook voor zorgen dat de implementatie van de regelgeving plaatsvindt en dat dit op de politieke agenda komt om dit in de hele keten op te lossen, aldus de TenneT-woordvoerder. "Dat kan alleen de overheid doen. Wij kunnen het probleem als TenneT niet aan de bron oplossen."