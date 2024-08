Miljoenen WordPress-sites kwetsbaar door kritiek lek in LiteSpeed Cache

Miljoenen WordPress-sites lopen het risico om via een kritieke kwetsbaarheid in de plug-in LiteSpeed Cache door aanvallers te worden overgenomen. Een update is beschikbaar, maar een groot aantal websites heeft die nog niet geïnstalleerd. LiteSpeed Cache is een plug-in die ervoor moet zorgen dat WordPress-sites sneller worden geladen. Meer dan vijf miljoen websites maken er gebruik van.

Een kritieke kwetsbaarheid in de plug-in maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om zijn user ID te spoofen en zich als beheerder te registreren, waarmee vervolgens de website kan worden overgenomen. Daarvoor waarschuwt securitybedrijf Wordfence dat op korte termijn actief misbruik van het beveiligingslek verwacht.

De kwetsbaarheid (CVE-2024-28000), waarvan de impact op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld is met een 9.8, werd door securitybedrijf Patchstack aan de ontwikkelaars gerapporteerd. Op 13 augustus verscheen versie 6.4 waarin het probleem is opgelost. In de dagen na het uitkomen van de update werd die door zo'n anderhalf miljoen WordPress-sites geïnstalleerd, zo blijkt uit cijfers van WordPress.org, wat inhoudt dat nog miljoenen sites kwetsbaar zijn en risico lopen.