CrowdStrike hekelt 'schimmige' acties concurrenten om van storing te profiteren

CrowdStrike heeft uitgehaald naar concurrenten die proberen te profiteren van de wereldwijde storing die het cybersecuritybedrijf vorige maand door een defecte update veroorzaakte. Volgens CrowdStrike-president Michael Sentonas zijn de pogingen van concurrenten om hun eigen producten en oplossingen te promoten 'misplaatst'. Onder andere cybersecuritybedrijven SentinelOne en Trellix waren kritisch, maar volgens de topman van CrowdStrike kan geen enkele leverancier "technisch" garanderen dat hun eigen software nooit een soortgelijk incident zal veroorzaken.

"Onze industrie is gebouwd op vertrouwen", laat Sentonas tegenover de Financial Times weten. Hij stelt dat concurrenten die de wereldwijde storing aangrepen om hun eigen producten te promoten zich uiteindelijk zelf in de steek laten, omdat mensen vrij snel feit van 'schimmig commentaar' weten te onderscheiden, merkt de topman op. Eerder stelde de topman van SentinelOne dat de wereldwijde storing het gevolg was van "slechte ontwerpkeuzes" en "risicovolle architectuur" bij CrowdStrike.

Alex Stamos, chief information security officer van SentinelOne, waarschuwde op LinkedIn dat het gevaarlijk was van CrowdStrike om te beweren dat elk securityproduct een soortgelijke wereldwijde storing zou kunnen veroorzaken. Trellix stelde tegenover klanten dat ze niet bang hoeven te zijn voor een soortgelijke grote storing en dat het securitybedrijf een 'conservatieve aanpak' hanteert. Zowel klanten als aandeelhouders hebben CrowdStrike wegens de storing aangeklaagd. De Duitse overheid doet onderzoek naar de economische impact van de storing.