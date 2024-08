Microsoft maakt Recall in oktober beschikbaar voor Windows Insiders

Microsoft maakt de omstreden Windows-feature Recall in oktober beschikbaar voor Windows Insiders. In juni kreeg Microsoft felle kritiek te verduren van beveiligings- en privacyexperts, die voor de gevolgen van Recall waarschuwden. Recall is een nieuwe 'AI-feature' van Microsoft, waarbij continu screenshots van het scherm van gebruikers worden gemaakt. De screenshots worden vervolgens door AI geanalyseerd en doorzoekbaar gemaakt. Microsoft omschrijft het als een 'fotografisch geheugen'. Experts gebruikten de term keylogger en privacynachtmerrie.

Vanwege de felle kritiek kondigde Microsoft aan dat het Recall opt-in ging maken, in plaats van standaard in te schakelen. Daarnaast werd ook de release uitgesteld. Nu laat het techbedrijf weten dat Recall in oktober beschikbaar komt voor Windows Insiders. Microsoft stelt dat security de "topprioriteit" van het bedrijf blijft en het bij de uitrol van Recall met meer details komt.