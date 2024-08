NSC wil zonnepaneelleveranciers als vitale infrastructuur aanmerken

NSC wil dat leveranciers van zonnepanelen als vitale infrastructuur worden aangemerkt, zodat ze worden gedwongen om aan bepaalde beveiligingseisen te voldoen. De leveranciers kunnen zonnepanelen op afstand in- en uitschakelen. Een aanvaller die een dergelijke leverancier weet te compromitteren zou zo een black-out kunnen veroorzaken. Iets waar eerder ook netbeheerder TenneT voor waarschuwde.

Net als TenneT wil NSC dat het onderwerp meer op de politieke agenda komt. "Wat mij betreft wordt het een blijvend punt, want het gaat namelijk over bestaanszekerheid. Het feit dat burgers verzekerd zijn van energie. In Nederland zijn heel veel huishoudens van deze zonne-energie afhankelijk", zegt NSC-Kamerlid Six-Dijkstra tegenover BNR.

Six Dijkstra merkt op dat de veiligheid van zonnepanelen en omvormers geen nieuw probleem is. Zo waarschuwde de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) een jaar geleden al dat een groot deel van de omvormers van zonnepaneelinstallaties kwetsbaar is voor cyberaanvallen, waardoor ze op afstand zijn uit te schakelen of zijn in te zetten voor ddos-aanvallen. Daarbij werden ook allerlei aanbevelingen gedaan, maar een jaar later is daar niets mee gedaan. "En dat is natuurlijk onacceptabel", aldus het NSC-Kamerlid.

De leveranciers van zonnepanelen zouden dan ook als vitale infrastructuur moeten worden aangemerkt, vindt Six-Dijkstra. "Ook gezien het feit dat ze niet alleen leveranciers zijn, maar ook aanstuurders." Er is Europese wetgeving in aantocht waardoor dit soort bedrijven op termijn aansprakelijk gesteld kunnen worden als ze niet hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van cybersecurity. Bij de behandeling van deze wetgeving moet duidelijk worden dat dergelijke zonnepaneelleveranciers als vitale infrastructuur worden aangemerkt, stelt het NSC-Kamerlid. Hierdoor worden deze bedrijven gedwongen om ook aan de beveiligingseisen te voldoen die deze wetgeving verplicht.

"Het is onacceptabel om te zien dat er niets gedaan wordt met problemen die al langere tijd bestaan. Dus er moeten sowieso stevige gesprekken gevoerd worden met de sector, maar we moeten ook in het kader van de bredere weerbaarheidsagenda van Nederland kijken naar dit soort achilleshielen in de systemen. Überhaupt is het een onwenselijke situatie dat een beperkt aantal leveranciers van consumentenproducten, waarvan een deel in China is gevestigd, fysiek in staat zijn om met een aan- en uitknop een groot deel van het Nederlandse elektriciteitsnet te beheren", aldus Six Dijkstra.