ACM gaat verkoop van nepreviews aan webshops aanpakken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat de verkoop van nepreviews aan webshops aanpakken, waarbij er boetes tot 900.000 euro per overtreding kunnen worden opgelegd. Dat heeft de toezichthouder vandaag aangekondigd. Volgens de ACM is dit een nieuwe stap in de aanpak van online misleiding.

Eerder trad de ACM op tegen websites die nepreviews kochten en gebruikten. "Door nepreviews is de kans groot dat de consument voor een minder goed passend product of dienst kiest dan hij had gedaan met de juiste informatie. Ook is er sprake van een vorm van oneerlijke concurrentie met aanbieders die wel echte klantbeoordelingen gebruiken", aldus de toezichthouder.

Sinds medio 2022 gelden er extra regels voor online reviews, waaronder een verbod op het plaatsen van onechte klantbeoordelingen. De ACM kon al optreden tegen online aanbieders die nepreviews inzetten om hun product of dienst te promoten. Met de nieuwe regels kan de toezichthouder ook optreden tegen partijen die nepreviews verkopen en plaatsen.

"Webshops die online technieken inzetten om consumenten te misleiden en bedrijven die dat faciliteren, maken dat consumenten verkeerde keuzes maken en hun vertrouwen verliezen om online aankopen te doen", zegt Edwin van Houten van de ACM. "Consumenten moeten op reviews kunnen vertrouwen bij het vergelijken van aanbieders."