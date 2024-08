Vermeend lid van Karakurt-ransomwaregroep aangeklaagd in VS

Een 33-jarige Russische man die lid van de Karakurt-ransomwaregroep zou zijn is aangeklaagd in de Verenigde Staten. De Karakurt-groep maakte bij getroffen organisaties en bedrijven allerlei gegevens buit en dreigde die via de eigen website te publiceren, tenzij slachtoffers het gevraagde losgeld betaalden.

Slachtoffers moeten bedragen tussen de 25.000 en dertien miljoen dollar betalen om openbaarmaking van de data te voorkomen, zo stelde de FBI in 2022. De opsporingsdienst kwam toen met een aparte waarschuwing over de groep. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de verdachte een actief lid van de groep en hield hij zich bezig met onder andere het witwassen van het losgeld dat slachtoffers betaalden, alsmede het afpersen van slachtoffers.

De man werd eind 2023 door de autoriteiten in Georgië aangehouden en zat sindsdien vast. Deze maand werd hij door Georgië aan de VS uitgeleverd. Het is volgens de Amerikaanse autoriteiten het eerste lid van de Karakurt-groep die is aangehouden en uitgeleverd aan de VS. In de aanklacht stelt de FBI dat verschillende slachtoffers losgeld betaalden, waaronder één partij die een bedrag van 1,37 miljoen dollar naar de criminelen overmaakte (pdf).