SolarWinds-software kwetsbaar door aanwezigheid hardcoded credential

De helpdesksoftware van SolarWinds is kwetsbaar door de aanwezigheid van een hardcoded credential, waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller toegang tot het systeem kan krijgen en data kan aanpassen. Het gaat om een kritiek beveiligingslek waarvan de impact op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld is met een 9.1. SolarWinds Web Help Desk is webgebaseerde helpdesksoftware waarmee organisaties verzoeken van hun medewerkers of gebruikers kunnen afhandelen.

SolarWinds kwam vandaag met een beveiligingsbulletin dat er een update voor de kwetsbaarheid beschikbaar is, die wordt aangeduid als CVE-2024-28987. Details over het lek zijn verder niet gegeven. Het probleem is verholpen in versie 12.8.3 HF2. Een week geleden waarschuwde het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security voor actief misbruik van een andere kwetsbaarheid (CVE-2024-28986) in de helpdesksoftware.