Kabinet weert telefoons en smartwatches bij officiële vergaderingen

Bij officiële vergaderingen van het kabinet, zoals de ministerraad, onderraden en de begrotingsraad, mogen bewindslieden wegens veiligheidsredenen geen telefoons , smartwatches en andere apparatuur meer meenemen. Dat meldt het AD. Tablets, laptops, telefoons, smartwatches en earpods moeten bij officiële kabinetsvergaderingen in een speciale kluis worden geplaatst. Deze ‘lockerkast’, die voor elk bewindslied van eigen kluis met sleuteltje is voorzien, bevindt zich net buiten de zaal waar wordt vergaderd.

Tijdens de kabinetten-Rutte moesten telefoons en andere elektronische apparatuur alleen worden 'ingeleverd' tijdens overleggen over specifieke veiligheidsonderwerpen. Wat precies de reden is voor de aanscherping van de veiligheidsmaatregelen wil een woordvoerder van het ministerie van Algemene Zaken niet laten weten. Een bron stelt tegenover het AD dat de beleidswijziging te maken heeft met het verleden van premier Schoof. Die was eerder directeur van de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, én de hoogste ambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken noemt het weren van de elektronische apparatuur een verstandige maatregel. "Dit had al veel eerder moeten gebeuren. Voor mij is dit - ook vanuit mijn eerdere rollen - volstrekt normaal." Ook vicepremier Mona Keijzer kan met de maatregel leven. "We moeten gewoon even afkicken. Goed voor de concentratie!"