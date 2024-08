Apple laat Europese iPhone-gebruikers zelf standaard-apps instellen

Apple laat Europese iPhone- en iPad-gebruikers straks zelf instellen welke apps ze standaard voor allerlei zaken willen gebruiken. Ook wordt het mogelijk om apps van Apple te verwijderen. Het techbedrijf doet dit vanwege de Europese DMA (Digital Markets Act)-wetgeving, zo laat het in de aankondiging weten. De mogelijkheid wordt niet voor gebruikers buiten de EU beschikbaar.

IOS en iPadOS 18 zullen een nieuwe instelling krijgen genaamd 'Default Apps' waarmee gebruikers hun standaard-apps kunnen instellen. Het gaat dan om apps om mee te bellen, berichten te versturen, teksten te vertalen, wachtwoorden te beheren, ongewenste telefoontjes te weren en navigatie. Daarnaast zijn straks verschillende apps van Apple zelf te verwijderen, namelijk de App Store, Messages, Photos, Camera en Safari.

Verder zal Apple later dit jaar aan gebruikers die Safari als standaardbrowser hebben ingesteld opnieuw een browserkeuzescherm laten zien. Via het nieuwe keuzescherm wordt het mogelijk om meteen de gewenste standaardbrowser in te stellen en zal er ook meer informatie over de betreffende browsers zijn te vinden. Browserontwikkelaars zullen daarnaast meer informatie van Apple krijgen over de prestaties van het browserkeuzescherm, zoals hoe vaak hun browser is gekozen.