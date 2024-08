Schoof: weren van telefoons eenvoudige maatregel tegen spionagedreiging

Het weren van telefoons en andere elektronische apparatuur tijdens officiële kabinetsvergaderingen is een eenvoudige maatregel om de spionagedreiging tegen te gaan. Dat laat premier Dick Schoof aan RTL weten. "De spionagedreiging is van alle tijden. Elektronische devices, telefoon, iPad, zijn allemaal microfoons en landen zijn geïnteresseerd in de besluitvorming van ook Nederland en dat wil je gewoon voorkomen. Dus een heel eenvoudige maatregel, gewoon die telefoons in de kluis."

Bij vorige kabinetten werden telefoons alleen tijdens overleggen over specifieke veiligheidsonderwerpen geweerd. "Er is toen een andere afweging gemaakt. Ik heb misschien meer ervaring met dat soort dingen. Voor mij was dat een volstrekt vanzelfsprekende maatregel", aldus Schoof. Minister Beljaarts van Economische Zaken laat weten dat dit ook op zijn ministerie wordt gedaan als het om gevoelige zaken gaat. "Helaas zijn de dreigingen daar, dus daar moeten we niet naïef in zijn." Volgens minister Heinen van Financiën komt het naast veiligheid ook de kwaliteit van de vergaderingen ten goede.