VVD wil opheldering minister over digitale veiligheid zonnepanelen

De VVD heeft minister Hermans voor Klimaat en Groene Groei om opheldering gevraagd over de digitale veiligheid van zonnepanelen. Aanleiding is de oproep van netbeheerder TenneT dat er politieke aandacht en regels moeten komen voor de cybersecurity van zonnepanelen, om zo te voorkomen dat een eventuele cyberaanval tot een black-out leidt.

Producenten van zonnepanelen kunnen de apparaten vaak op afstand aan- en uitschakelen. Aanvallers zouden via de systemen van deze partijen een groot aantal zonnepanelen tegelijkertijd kunnen uitschakelen, wat in het ergste geval tot een black-out zou kunnen leiden. Er is wel Europese regelgeving opgesteld, maar die moeten individuele landen zelf naar nationale wetgeving omzetten en implementeren. Het is per land om de implementatie en handhaving te regelen. "En dat hebben we in Nederland nog niet goed geregeld", zo liet TenneT eerder deze week weten.

Aanleiding voor VVD-Kamerlid Erkens om minister Hermans Kamervragen te stellen. "Hoe verhoudt de wet- en regelgeving voor fabrikanten van apps en sites voor het beheren van zonnepanelen op het gebied van IT-veiligheid zich tot de wet- en regelgeving op dit gebied die geldt voor andere energiebedrijven? Waarom gelden er voor deze bedrijven verschillende regels op het gebied van IT-veiligheid?", wil Erkens weten.

De minister moet ook duidelijk maken of het klopt dat als een beheerder van zonnepanelen wordt gecompromitteerd dit een risico op een black-out voor een substantieel deel van Europa met zich meebrengt. "Hoe vergaand zouden de gevolgen hiervan zijn?", wil het VVD-Kamerlid verder weten. Erkens wil dat er snel betere wet- en regelgeving op het gebied van IT-veiligheid komt voor fabrikanten van online controlepanelen. "Welke acties kunt u ondernemen?", vraagt hij de minister.

Als laatste wil het VVD-Kamerlid weten of Nederland risico loopt doordat andere Europese landen onvoldoende wet- en regelgeving op het gebied van IT-veiligheid hebben voor fabrikanten van apps en sites voor het beheren van zonnepanelen. "Zo ja, wat gaat u doen om dit te verbeteren?", sluit Erkens zijn vraag af. Minister Hermans heeft drie weken om met een reactie te komen.