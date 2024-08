Universiteit VS maakt excuses voor phishingtest met ebola als onderwerp

De Amerikaanse universiteit UC Santa Cruz heeft excuses aangeboden nadat het als onderdeel van een phishingtest een e-mail verstuurde over een ebola-infectie op de campus. Volgens de e-mail had een universiteitsmedewerker tijdens een reis in Afrika ebola opgelopen en was dit tijdens een routinetest in het universiteitslab ontdekt.

Vanwege de infectie had de universiteit een contactonderzoek ingesteld om te kijken met wie de besmette persoon in aanraking was gekomen. De e-mail bevatte een link naar een website met meer informatie, wat in werkelijkheid een phishingtest-website was. Een aantal uur nadat de e-mail was verstuurd kwam de universiteit met een excuusmail. "De inhoud van de e-mail was niet echt en ongepast, omdat het onnodige paniek veroorzaakte en mogelijk vertrouwen in publieke gezondheidswaarschuwingen ondermijnt. We bieden onze oprechte excuses aan voor deze vergissing."

Volgens de universiteit zijn phishingtests bedoeld om mensen echte phishingaanvallen te laten herkennen. "We beseffen dat het gekozen onderwerp voor deze simulatie ongerustheid veroorzaakte en onbedoeld schadelijke informatie over Zuid-Afrika in stand hield." De universiteit zegt maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.