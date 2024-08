AI-chatbot beschuldigt onschuldige rechtbankverslaggever van misdrijven

Microsofts AI-chatbot Copilot heeft een Duitse rechtbankverslaggever onterecht van allerlei misdrijven beschuldigd, waaronder kindermisbruik, fraude, diefstal en illegaal wapenbezit. Ook zou de man volgens de chatbot uit een psychiatrische kliniek zijn ontsnapt. De man was jarenlang voor allerlei kranten rechtbankverslaggever. Volgens het Duitse SWR heeft de AI-chatbot de verslaggever nu als dader bestempeld van de zaken waarover hij berichtte.

De verslaggever diende een klacht in wegens laster, maar die werd afgewezen omdat de overtreding niet door een echt persoon is begaan, aldus de uitleg van het openbaar ministerie van Tübingen. De privacytoezichthouder van Beieren stapte maanden nadat de verslaggever had geklaagd naar Microsoft. Daarop verdwenen de antwoorden van de AI-chatbot, maar die kwamen een paar dagen later weer terug. Ook gaf Copilot de adresgegevens en het telefoonnummer van de verslaggever.

In de gebruikersovereenkomst van Copilot staat dat Microsoft niet aansprakelijk is voor de antwoorden van de chatbot. De verslaggever heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen, omdat hij vindt dat zijn persoonlijke rechten geschonden worden. AI-onderzoeker Laurens Naudts laat aan de NOS weten dat mensen voorzichtig moeten zijn met het gebruik van AI-chatbots als zoekmachine. "Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de risico's."