Minister Duitse deelstaat wil live gezichtsherkenning op openbare plekken

Joachim Herrmann, minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Beieren, wil live gezichtsherkenning op openbare plekken. "De politie heeft dringend behoefte aan meer mogelijkheden om biometrische gezichtsherkenning te gebruiken om daders op te sporen", aldus de bewindsman. De Beierse privacytoezichthouder noemt de plannen een ernstige schending van de fundamentele rechten van alle mensen die zich in openbare ruimtes begeven. Dat melden Duitse media.

"Vorig jaar heeft onze staatsrecherche ruim 4600 zaken behandeld met behulp van gezichtsherkenningssoftware als onderdeel van strafrechtelijke onderzoeken. In ongeveer 1200 gevallen waren er matches met mensen die al bij de politie bekend waren, wat waardevolle verdere onderzoeksrichtingen opleverde”, aldus Herrmann. Volgens SPD-politicus Horst Arnold weet de minister heel goed dat de introductie van live gezichtsherkenning wegens de aantasting van fundamentele rechten heel moeilijk is. Herrmann zou dit gebruiken als afleiding omdat de Beierse politie vier voortvluchtige gevangenen nog altijd niet heeft opgespoord.

De Beierse privacytoezichthouder spreekt ook over een ernstige schending van de fundamentele rechten. Daarnaast zijn er twijfels over het praktisch nut van de technologie. Zelfs bij een nauwkeurigheidspercentage van 98 procent zouden nog dagelijks honderden mensen ten onrechte op het centraal station van München worden opgepakt. "Overmatige gegevensbescherming mag er niet toe leiden dat daders worden beschermd tegen vervolging”, legt Herrmann uit. Volgens hem zou dergelijk gebruik volgens de EU-richtlijnen juridisch mogelijk zijn.

De Europese AI Act bevat allerlei uitzonderingen voor het toepassen van live gezichtsherkenning. Zo mag de technologie worden ingezet voor het zoeken van mensen die worden vermist of slachtoffer van mensenhandel of seksueel misbruik zijn. Andere situaties zijn het voorkomen van een 'specifieke en actuele' terroristische dreiging of het vinden van de locatie of het identificeren van personen die worden verdacht van misdrijven, waaronder terrorisme, mensenhandel, seksueel misbruik, moord, kidnapping, verkrachting, gewapende overvallen, deelname aan een criminele organisatie en milieudelicten.