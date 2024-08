ARRL betaalt criminelen 1 miljoen dollar losgeld na ransomware-aanval

De American Radio Relay League (ARRL), de grootste ledenvereniging van radioamateurs in de Verenigde Staten, heeft criminelen die systemen met ransomware infecteerden één miljoen dollar losgeld betaald. De aanval vond begin mei dit jaar plaats en raakte zowel desktops, laptops als Linux- en Windows-servers, zo laat de vereniging in een verklaring op de eigen website weten.

De aanvallers eisten volgens de ARRL een 'exorbitant losgeldbedrag', omdat ze dachten dat de vereniging een grote organisatie was die over een uitgebreide cyberverzekering beschikte die losgeld van miljoenen dollars zou dekken. Nadat de ARRL liet weten dat het een kleine vereniging was en erbij de aanval geen compromitterende data was gestolen, kwamen beiden partijen een losgeldbedrag van één miljoen dollar overeen. Daarop verstrekten de aanvallers de decryptietool en zijn inmiddels de meeste systemen hersteld. Hoe de aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt. De ARRL spreekt zelf over een 'geraffineerde' aanval, maar geeft geen verdere details.