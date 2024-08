AP geeft Uber boete van 290 miljoen euro voor datadoorgifte naar VS

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft Uber een boete van 290 miljoen euro opgelegd voor het doorgeven van de persoonsgegevens van Europese taxichauffeurs naar de Verenigde Staten waarbij deze gegevens onvoldoende werden beschermd. Volgens de privacytoezichthouder is dit een ernstige overtreding van de AVG. Uber heeft de overtreding inmiddels beëindigd.

Uber verzamelde onder meer gevoelige informatie van chauffeurs uit Europa en bewaarde die op servers in de VS. Het gaat om accountgegevens en taxilicenties, maar ook om locatiegegevens, foto’s, betaalgegevens, identiteitsbewijzen en in sommige gevallen zelfs strafrechtelijke gegevens en medische gegevens van chauffeurs. Deze gegevens werden twee jaar lang doorgegeven naar het hoofdkantoor van Uber in de VS, zonder gebruik te maken van een doorgifte-instrument. Daardoor was de bescherming van persoonsgegevens niet goed genoeg, zo oordeelt de AP.

Het Privacy Shield-verdrag, dat voor de uitwisseling van data tussen de EU en VS werd gebruikt, werd in 2020 door het Hof van Justitie van de EU ongeldig verklaard. Omdat Uber vanaf augustus 2021 geen modelcontract meer heeft gebruikt, waren de gegevens van chauffeurs uit de EU volgens de AP onvoldoende beschermd. Uber maakt sinds eind vorig jaar gebruik van de opvolger van het Privacy Shield.

"In Europa beschermt de AVG de grondrechten van mensen, door te eisen dat bedrijven en overheden zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan" zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Maar buiten Europa is dat helaas niet vanzelfsprekend. Denk aan overheden die op grote schaal data kunnen aftappen." Volgens Wolfsen heeft Uber het in de AVG vereiste niveau van bescherming voor chauffeurs niet gewaarborgd voor de doorgifte van gegevens naar de VS. "Dat is zeer ernstig."

Uber heeft aangekondigd bezwaar tegen de boete te zullen aantekenen. Dit is de derde boete die de AP oplegt aan Uber. In 2018 legde de AP Uber een boete op van 600.000 euro en in 2023 een boete van tien miljoen euro. Uber heeft tegen die laatste boete bezwaar gemaakt.