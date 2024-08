Telegram: Durov aansprakelijk houden voor misbruik op platform is absurd

Het is absurd om Telegram of oprichter Pavel Durov aansprakelijk te houden voor het misbruik dat op het chatplatform plaatsvindt, zo heeft Telegram laten weten in een reactie op berichtgeving over de aanhouding van Durov. Dit weekend meldde Franse media dat de Telegram-oprichter op een vliegveld in de buurt van Parijs was aangehouden.

Volgens Telegram heeft de ceo niets te verbergen en reist hij geregeld door Europa. "Het is absurd om te beweren dat een platform of diens eigenaar verantwoordelijk zijn voor misbruik van dat platform", aldus een verklaring van de chatdienst. Telegram stelt verder dat het zich aan Europese wetgeving houdt, waaronder de Digital Services Act (DSA). Als laatste laat Telegram weten dat het hoopt dat de situatie snel wordt opgelost.

The Guardian meldt op basis van een bron dat de detentie van Durov door de Franse autoriteiten zondag is verlengd. Wanneer deze periode verstrijkt kan de rechter beslissen om hem vrij te laten of hem aan te klagen, waarbij de Telegram-oprichter langer blijft vastzitten. De Franse autoriteiten stellen dat Durov te weinig heeft gedaan om misbruik op het platform tegen te gaan.

Naar aanleiding van de aanhouding plaatste Elon Musk op X het bericht #FreePavel. Volgens Robert F. Kennedy Jr laat de aanhouding zien dat de noodzaak om de vrijheid van meningsuiting te beschermen nog nooit zo belangrijk is geweest.