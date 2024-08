FBI heeft beheer en opslag van te vernietigen harde schijven niet op orde

De FBI heeft het beheer en de opslag van te vernietigen harde schijven niet op orde, zo blijkt uit onderzoek van de Office of the Inspector General van het Amerikaanse ministerie van Justitie, de tegenhanger van de Nederlandse Auditdienst Rijk. De harde schijven kunnen gevoelige justitiële informatie bevatten, maar ook geclassificeerde nationale veiligheidsinformatie, zo ontdekten onderzoekers.

De onderzoeker zagen drie probleemgebieden. Zo heeft de FBI niet altijd op orde waar harde schijven uit computers en servers en andere datadragers zich bevinden. Zo geeft de opsporingsdienst lokale kantoren de instructie om te vernietigen harde schijven afkomstig uit 'Top Secret-computers' los per koerier te versturen, om zo op de transportkosten te besparen. De verwijderde harde schijven worden echter niet getrackt, waardoor de FBI niet weet of harde schijven met gevoelige informatie wel goed zijn vernietigd.

Het tweede probleem is dat verwijderde harde schijven niet worden gelabeld. De machines waarin ze zich bevinden zijn wel van een label voorzien, zoals Top Secret, maar dat geldt niet voor schijven die uit deze systemen worden gehaald. Ook blijkt de FBI usb-sticks niet van labels te voorzien zodat zichtbaar is wat voor soort informatie daarop staat. Daarnaast is de opslag van te vernietigen harde schijven niet goed beveiligd.

De onderzoekers vonden een pallet met daarop te vernietigen harde schijven dat al 21 maanden in een magazijn stond. Het verpakkingsmateriaal was echter beschadigd, waardoor de vierhonderd medewerkers die toegang tot deze locatie hebben de harde schijven konden zien. Op deze locatie werken tientallen contractors van minstens zeventien verschillende bedrijven. De FBI erkende dat het niet zou merken als iemand de harde schijven zou meenemen, aangezien die niet in de inventaris zijn opgenomen of worden getrackt. De Office of the Inspector General heeft verschillende aanbevelingen gedaan om de situatie te verbeteren.