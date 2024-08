SonicWall-firewalls via kritieke kwetsbaarheid op afstand aan te vallen

Een kritieke kwetsbaarheid in het besturingssysteem dat op firewalls van fabrikant SonicWall draait maakt het mogelijk voor aanvallers om de apparaten of stand aan te vallen. SonicWall heeft beveiligingsupdates uitgebracht om het probleem te verhelpen. Via het beveiligingslek in SonicOS, aangeduid als CVE-2024-40766, kan een aanvaller ongeautoriseerde toegang tot resources krijgen of de firewall laten crashen.

Verdere details zijn niet door SonicWall gegeven, behalve dat het een 'improper access control' kwetsbaarheid betreft. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.3. Als workaround wordt aangeraden om toegang tot het firewall management te beperken tot alleen vertrouwde bronnen of toegang vanaf het internet tot het firewall WAN management uit te schakelen.