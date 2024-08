Snowden: aanhouding Durov aanval op vrijheid van meningsuiting

De aanhouding van Telegram-oprichter Pavel Durov door de Franse autoriteiten is een aanval op de fundamentele mensenrechten van vrijheid van meningsuiting en vereniging, zo stelt NSA-klokkenluider Edward Snowden op X. De Franse autoriteiten hebben inmiddels een verklaring over de aanhouding van Durov gegeven. Daarin stellen ze dat de Telegram-oprichter is aangehouden als gevolg van een onderzoek dat begin juli werd gestart (pdf).

Het onderzoek richt zich op medeplichtigheid aan allerlei strafbare zaken, waaronder fraude, kinderpornografie, illegale transacties, drugshandel en het weigeren om mee te werken aan informatieverzoeken van de Franse autoriteiten. Binnen dit 'procedurele kader' wordt Durov door de onderzoekers van de procureur-generaal van Parijs ondervraagd. Zijn voorlopige hechtenis is verlengd tot 28 augustus.

"De aanhouding van Durov is een aanval op de fundamentele mensenrechten van vrijheid van meningsuiting en vereniging. Ik ben verbaasd en zeer bedroefd dat Macron is afgegleden naar het niveau van het nemen van gijzelaars als middel om toegang tot privécommunicatie te krijgen. Het laat Frankrijk niet alleen afglijden, maar de hele wereld", aldus Snowden. Macron reageert in een bericht waarin hij claimt dat het hier niet om een politieke beslissing gaat.

"De aanhouding van Durov is een verontrustende aanval op de vrijheid van meningsuiting en niet alleen een dreiging voor Telegram, maar voor elk online platform", zegt computerwetenschapper Lex Fridman op X. "Overheden zouden zich niet bezig moeten houden met censuur. Dit is blatant en zeer verontrustend machtsmisbruik."