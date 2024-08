Witte Huis zette Facebook onder druk om coronaberichten te censureren

Het Witte Huis heeft Facebook onder druk gezet om tijdens de coronapandemie berichten van gebruikers op het platform te censureren, zo heeft Meta-ceo Mark Zuckerberg in een brief aan het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden laten weten. Maandenlang werden de teams van Meta door functionarissen van het Witte Huis onder druk gezet om bepaalde coronaberichten te verwijderen, waaronder die met humor en satire, schrijft Zuckerberg.

"Uiteindelijk was het onze beslissing om berichten wel of niet offline te halen", aldus de Meta-ceo. "Ik denk dat de overheidsdruk verkeerd was en ik betreur dat we ons niet duidelijker hebben uitgesproken. Ik denk ook dat we sommige keuzes hebben gemaakt die we achteraf gezien en met nieuwe informatie nu niet meer zouden maken." Zuckerberg erkent ook dat Facebook berichtgeving over de laptop van Hunter Biden minder goed zichtbaar maakte.

Het Witte Huis stelt in een verklaring dat het 'verantwoorde acties' heeft aangemoedigd om de volksgezondheid en veiligheid te beschermen. "We vinden dat techbedrijven en andere private partijen rekening moeten houden met de gevolgen die hun acties op de Amerikaanse bevolking kunnen hebben, terwijl ze onafhankelijke keuzes maken over de informatie die ze weergeven."