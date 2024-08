ING hoeft gegevens oplichter niet aan slachtoffer creditcardfraude te geven

ING hoeft een klant die het slachtoffer van creditcardfraude werd niet de NAW-gegevens van de mogelijke oplichter te geven. Dat oordeelt het financiële klachteninstituut Kifid. De klant ontving vorig jaar september een bericht op een kledingplatform waarin stond dat ze een item had verkocht. Het bericht leek afkomstig te zijn van het platform zelf.

In het bericht stond verder dat er een verificatie moest plaatsvinden, zodat de klant betalingen kon ontvangen. De klant heeft vervolgens op de link in het bericht geklikt. Deze link wees naar een phishingsite die op het kledingverkoopplatform leek. Via deze website heeft de klant met haar creditcard een betaling van vijfhonderd euro aan een andere bank geautoriseerd.

ING heeft vervolgens de creditcard van de klant geblokkeerd en geprobeerd het overgemaakte geld veilig te stellen, maar dat is niet gelukt. De klant deed hierna bij de politie aangifte van 'cybercrime' en vroeg de bank om de NAW-gegevens van de vermeende oplichter. Dit is in bepaalde gevallen mogelijk, zodat slachtoffers zelf een civiele procedure kunnen starten.

Het kan echter alleen als het geld is overgemaakt naar een Nederlandse bankrekening van één van de banken die lid is van de Betaalvereniging Nederland. "In uw geval heeft u echter via uw Creditcard een betaling gedaan aan [bank 2] en is er geen sprake van het rechtstreeks overmaken van gelden naar een bankrekening. [bank 2] fungeert hiermee namelijk als money transfer bedrijf", aldus ING in een reactie aan de klant.

"Online betalingen aan money transfer bedrijven worden veelal contant in ontvangst genomen door de ontvanger of direct doorgeboekt. Veelal is er dan ook geen mogelijkheid om navraag of onderzoek uit te voeren naar de (anonieme) ontvanger van de gelden", zo liet de bank verder weten. De klant stapte toen naar de tweede bank waar het geld naar toe was overgemaakt, maar ook die wilde de gegevens niet verstrekken.

Afgelopen juni kwam ING met een bevestiging van het eerder gegeven standpunt en voegde toe dat het volgens de AVG zonder grondslag geen NAW-gegevens met klanten mag delen. In het geval van de Begunstigde bij niet-bancaire Fraude (PNBF)-procedure mag dit wel. "Helaas kunt u in uw situatie geen aanspraak maken op deze procedure omdat er geen sprake is een betaling van een Nederlands IBAN naar een Nederlands IBAN", legde de bank uit.

Daarop diende de klant een klacht in hij het Kifid, om zo de NAW-gegevens toch te krijgen. Het klachteninstituut herhaalt min of meer wat ING al stelde, namelijk dat er niet is voldaan aan de voorwaarden van de PNBF-procedure en de bank dan ook niet verplicht is om op grond hiervan de NAW-gegevens aan de klant te verstrekken (pdf).