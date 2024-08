AP: kabinet moet toegang journalisten tot Kadaster beter in besluit regelen

Het kabinet wil de toegang tot gegevens in het kadaster beperken, om zo misbruik tegen te gaan, maar in het geval van journalisten schiet het voorgestelde Kadasterbesluit te kort. Dat oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dat in totaal drie punten heeft waarop het besluit moet worden aangepast om door de toetsing heen te komen (pdf).

Het Kadaster is een openbaar register waarin informatie over vastgoed wordt bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een woning of pand en prijs. In het Kadaster zijn zes miljoen adressen geregistreerd. Via de website van het Kadaster is het mogelijk om informatie over woningen en eigenaren op te vragen. Het niet afgeschermde deel van de Kadaster-site laat gebruikers aan de hand van een adres opzoeken hoeveel ervoor een woning is betaald en wie de eigenaar is.

Het afgeschermde deel van de website maakt het mogelijk om op naam te zoeken, waarna het bijbehorende adres wordt getoond. Dit afgeschermde deel is alleen bedoeld voor geautoriseerde professionele gebruikers, zoals makelaars, rentmeesters, vastgoedtaxateurs, journalisten, advocaten, curatoren en bewindvoerders en accountants. Iedereen bleek echter een dergelijk professioneel account aan te kunnen maken, zonder enige verdere controle.

Het beperken van het zoeken op naam was in aanloop naar wijziging van het Kadasterbesluit al vorig jaar ingevoerd, maar deze invoering is met terugwerkende kracht vervallen vanwege een rechterlijke uitspraak begin juni. De Autoriteit Persoonsgegevens boog zich over de voorgestelde wijzigingen van het Kadasterbesluit en ziet nog drie zaken die moeten worden opgelost.

Het kabinet wil dat journalisten ook toegang tot het Kadaster blijven behouden. "Voor het op naam ontsluiten van de openbare registers voor journalisten bestaat geen geldige AVG-grondslag", aldus de AP. Om ervoor te zorgen dat journalisten het Kadaster kunnen blijven gebruiken moet niet alleen het Kadasterbesluit, maar ook de bovenliggende Kadasterwet worden aangepast. In deze wet staan namelijk de redenen genoemd waarom mensen mogen zoeken in het Kadaster, en journalistieke doeleinden staan daar niet bij.

Daarnaast moeten mensen die toegang vragen tot bepaalde gegevens in het Kadaster daarbij aangeven waaróm ze toegang willen. In twee gevallen heeft het kabinet dat niet in het Kadasterbesluit zelf opgenomen, maar alleen in de nota van toelichting. De AP vindt dat dit in beide gevallen in het Kadasterbesluit zelf moet staan, omdat een verplichting die alleen in de toelichting op wetgeving staat, in twijfel kan worden getrokken. Omdat het huidige voorstel de toetsing niet doorstaat wil de toezichthouder dat het kabinet dat aanpast.