Providers besmet met malware die inloggegevens van klanten steelt

Internetproviders en managed serviceproviders zijn sinds juni het doelwit van aanvallen waarbij een kwetsbaarheid in Versa Director wordt gebruikt om malware te installeren waarmee inloggegevens van klanten kunnen worden gestolen, zo stelt securitybedrijf Lumen. Versa kwam gisteren met een beveiligingsbulletin waarin het voor de kwetsbaarheid waarschuwt. Vorige week waarschuwde de Amerikaanse overheid al voor actief misbruik van het lek.

Versa Director is een platform dat wordt gebruikt om netwerkconfiguraties te beheren van clients die de SD-WAN software van Versa gebruiken. Het wordt vooral gebruikt door internetproviders en managed serviceproviders. Een kwetsbaarheid in het product (CVE-2024-39717) maakt het mogelijk voor een aanvaller met adminrechten om malafide bestanden naar de server te uploaden. Bij de aanvallen die Lumen waarnam werd via het beveiligingslek een webshell geïnstalleerd.

Via een webshell kunnen aanvallers toegang tot een gecompromitteerde server behouden en verdere aanvallen uitvoeren. In dit geval bleek dat het primaire doel van de webshell was om inloggegevens te onderscheppen, waarmee het mogelijk was om als geauthenticeerde gebruiker toegang tot de netwerken van downstream klanten te krijgen. De gegevens worden in plaintext onderschept als klanten ze invoeren, aldus de uitleg van Lumen.

"Eenmaal geïnjecteerd kaapt de webshell de authenticatiefunctie van Versa, waardoor aanvallers passief inloggegevens in plaintext kunnen onderscheppen, waardoor het mogelijk wordt om de downstream infrastructuur van klanten via legitieme inloggegevens te compromitteren", zo stelt het securitybedrijf. Dat zegt dat het bij vijf internetproviders en managed serviceproviders de malware heeft aangetroffen, maar geeft geen namen. De aanvallen werden begin deze maand nog waargenomen. Er zijn meerdere Indicators of Compromise gepubliceerd waarmee organisaties kunnen kijken of ze gecompromitteerd zijn.