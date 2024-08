Vliegverkeer op Eindhoven Airport platgelegd door netwerkstoring

Een netwerkstoring zorgt ervoor dat erop dit moment geen vliegverkeer op Eindhoven Airport mogelijk is. "Het is nog onduidelijk wanneer de verstoring is verholpen. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing", aldus de luchthaven op de eigen website. Op X meldt de luchthaven dat de oorzaak wordt onderzocht.

Ook de Koninklijke Luchtmacht maakt melding van de storing. "In verband met een netwerkstoring kan er geen vliegverkeer op Luchthaven Eindhoven worden afgehandeld. Het is nog onduidelijk wanneer de verstoring is verholpen. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing."

De storing zit in het netwerk van de luchtverkeersleiding, in de verkeerstoren op vliegbasis Eindhoven, zo laat een woordvoerder van de vliegbasis tegenover het ED weten. Verdere details over de storing zijn nog niet bekend.

Omroep Brabant laat weten dat de veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant en Brabant-Zuidoost vandaag ook melden dat ze door een grote storing zijn getroffen. Ook elders in het land hebben hulp- en overheidsdiensten soortgelijke netwerkproblemen, aldus de omroep. Het is onduidelijk of die landelijke storing te maken heeft met de storing op Eindhoven Airport.