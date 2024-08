Defensie, Tweede Kamer, Kustwacht en DigiD getroffen door computerstoring

Een grote computerstoring zorgt bij allerlei organisaties voor problemen. Onder andere de kustwacht, de Koninklijke Marechaussee, het alarmerings- en communicatiesysteem van de hulpdiensten, de Tweede Kamer en Defensie melden problemen. "Door een storing kunt u nu geen DigiD aanvragen, de sms-controle aanvragen, de DigiD app activeren via een brief of uw DigiD herstellen via een brief. Probeer het later opnieuw. Onze excuses voor het ongemak", zo laat de website van DigiD weten. Minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat verklaart tegenover RTL dat het probleem bij Defensie ligt.

"Door een storing in een datacenter zijn verschillende gebruikers van het datacenter en hun IT diensten getroffen. Hierdoor is het vanuit het NCSC niet mogelijk om beveiligingsadviezen uit te sturen. Wij werken hard aan een oplossing", zo laat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) weten. "De Kustwacht is in verband met een storing nog steeds niet bereikbaar. Dit geldt zowel voor telefoon- als radioverbinding (kanaal 16). Ben je in nood? Bel dan 112", zo waarschuwt de Kustwacht via X.

De Koninklijke Marechaussee kan door de storing momenteel geen noodpaspoorten verstrekken. Ook is het Contactcentrum niet telefonisch bereikbaar. De gemeente Gouda laat weten dat het door een landelijke storing niet mogelijk is om rijbewijzen aan te vragen of af te halen. "Ook is het niet mogelijk om een aantal digitale producten aan te vragen of online een afspraak met de gemeente te maken. Heeft u vandaag een afspraak die door de storing niet door kan gaan, dan bellen wij u", aldus de gemeente. De Drentse gemeente Aa en Hunze meldt dat er wegens een landelijke storing momenteel geen paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen kunnen worden aangevraagd óf opgehaald.

De Telegraaf meldt dat ook ministeries met de storing kampen. Zo hebben ambtenaren problemen met inloggen en kan er niet worden geprint. "Op dit moment zijn er problemen met IT-netwerken bij Defensie. De oorzaak is nog niet bekend. Medewerkers ondervinden inlog-problemen en in enkele gevallen is er impact op dienstverlening doordat tel. nummers niet bereikbaar zijn. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing", schrijft het ministerie van Defensie op X. "Ook andere departementen die gebruik maken van het Defensienetwerk ondervinden hinder van de verstoring."