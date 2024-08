Criminelen gebruiken 'klacht' over ip-adres om malware te verspreiden

Criminelen versturen uit naam van het Australische cyberagentschap ACSC malafide e-mails, waarin wordt gesteld dat er 'klachten' over het ip-adres of e-mailadres van de ontvanger zijn binnengekomen. Om de zogenaamde problemen op te lossen moet er een 'virusscanner' worden gedownload. In werkelijkheid gaat het om malware, aldus het Australian Cyber Security Centre (ACSC).

Volgens het Australische cyberagentschap maken de criminelen gebruik van gespoofte e-mailadressen en het logo van het ACSC. De inhoud van de berichten verschilt. Naast de e-mails over zogenaamde klachten zijn er ook e-mails in omloop waarin wordt gewaarschuwd voor een toename van cyberdreigingen waarvoor de installatie van de 'virusscanner' nodig is.