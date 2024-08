Politie kan door landelijke storing geen online aangiftes ontvangen

Door een landelijke storing kan de politie op het moment geen online aangiftes via politie.nl ontvangen. "Wilt u aangifte doen? Ga dan naar het dichtstbijzijnde politiebureau. Of bel 0900-8844. Heeft het spoed? Bel dan 112. Het noodnummer is gewoon bereikbaar", zo laat de politie via de eigen website weten.

Allerlei overheidsdiensten kampen door de storing met problemen. "Door een landelijke storing zijn verschillende ICT-systemen getroffen. Hulpdiensten hebben hierdoor problemen met hun communicatie- en alarmeringssysteem, waardoor ze onderling moeilijker kunnen communiceren", legt de politie uit. Dat stelt verder dat 112 gewoon bereikbaar is en de dienstverlening van de politie richting burgers gewoon doorgaat. "Alleen online aangifte doen is op dit moment niet mogelijk, omdat DigiD ook getroffen is." Inloggen via DigiD is verplicht voor online aangiftes via politie.nl.