Deense fitnessketen berispt voor toegang via gezichtsherkenning

De Deense privacytoezichthouder Datatilsynet heeft fitnessketen Sporting Health Club berispt voor het invoeren van toegang door middel van gezichtsherkenning. De fitnessclub gaf leden die tijdens onbemande uren wilden sporten alleen toegang door middel van een gezichtsscan. Een lid van de club wilde zijn biometrische data niet aan de fitnessketen verstrekken en diende een klacht in bij de Deense privacytoezichthouder.

Volgens de klager is toestemming alleen geldig als het wordt gegeven zonder druk en zonder dat het negatieve gevolgen heeft als het niet wordt gegeven. In dit geval zouden leden die geen gezichtsscan verstrekten alleen toegang kunnen krijgen als er personeel aanwezig was. De fitnessketen stelde in haar verweer dat het leden via het privacybeleid over de gezichtsherkenning had geïnformeerd.

Daarnaast bood het ook een alternatief aan. Leden konden de klantenservice bellen, die dan een code genereerde voor het openen van de deur, of deed dedeur op afstand open. Volgens de Datatilsynet was de fitnessketen niet duidelijk over dit alternatief. Daarnaast had een medewerker verteld dat het lid, als die geen biometrische data wilde afstaan, alleen toegang kon krijgen als er personeel aanwezig was. Daardoor dacht het lid terecht dat er geen andere opties waren en zou de toestemming op dat moment niet geldig zijn geweest, aldus de toezichthouder. Die besloot de fitnessketen een berisping te geven.