Whittaker: Telegram en Signal compleet verschillende applicaties

Telegram en Signal zijn compleet verschillende applicaties met compleet verschillende toepassingen, zo stelt Meredith Whittaker, hoofd van Signal, in een interview met Wired. "Telegram is een socialmedia-app waarmee individuen met miljoenen tegelijkertijd kunnen communiceren en biedt geen betekenisvolle privacy of end-to-end encryptie. Signal is volledig een private en veilige communicatie-app die geen socialmediafeatures heeft. Dus we praten echt over twee verschillende dingen."

Wat betreft de aanhouding van Telegram-ceo Pavel Durov zegt Whittaker daar nog niets over te kunnen zeggen, aangezien er nog teveel onbeantwoorde vragen zijn. Whittaker voegt toe dat de Europese Unie de focus van Signal heeft en de chatapp hier verder wil groeien en potentiële partners zoeken. "We zien veel support en kansen in Europa." Toch zijn er ook grote verschillen in de EU. Zo wijst ze naar Duitsland dat end-to-end encryptie wettelijk zou willen verplichten, terwijl Spanje juist vooraan stond bij het invoeren van chatcontrole.

In het interview gaat Whittaker ook in op de toekomst van Signal en het surveillancekapitalisme. Volgens de Signal-president is het belangrijk dat mensen hun begrip van de techindustrie 'reframen', en begrijpen hoe essentieel surveillance voor diens businessmodel is. "In onze industrie wordt winst gemaakt door aan surveillance te verdienen of goederen en diensten aan te bieden aan degenen die dat doen. Er is geen businessmodel voor privacy op het internet."