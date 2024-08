Defensie achterhaalt oorzaak van storing, steeds meer systemen hersteld

Hopelijk gaat dit bijdragen tot nieuw beleid:

- cloud mag maar back-ups moeten uit de cloud

- 1x per jaar verplichte herstel test in een landelijk data center



Dit is gewoon verstandig beleid en voorheen hadden we een

Computer Uitwijk Centrum in Lelystad waar dit ook 1x per jaar werd getest.

Helaas hebben we geen visie meer gesteund door nieuw beleid maar wel reacties op crises. Daarom maar deze crisis aangrijpen. “Never waste a good crisis”



We hebben minder ervaring met internet dan met het weer maar meer voorzorgsmaatregelen voor weersomstandigheden dan internet omstandigheden.