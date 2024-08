Eurogroep vergadert volgende maand over invoering digitale euro

Door Reinder: Is "niet invoeren" ook nog een optie, en hebben burgers daar op enig moment in het stemhokje ook nog iets over te zeggen? Het lijkt vaak wel alsof het bij alle ideeen die de EC heeft niet de vraag is of we dat willen, maar altijd alleen maar hoe het dan precies moet.



De vraag stellen is hem beantwoorden vrees ik, die digitale euro gaat er komen en contact geld gaat, alle sussende woorden ten spijt, uitgefaseerd worden waarbij men zich zal beroepen op de bekende zaken als bestrijding van witwassen en terrorisme en zo.

Dat ie er gaat komen is inderdaad een zekerheidje, of die nu enige toegevoegde waarde voor de burger heeft of niet is irrelavant. Ook ik verwacht dat het een opstapje is naar uitfaseren van contant geld.Lijkt me inderdaad een goed plan om nog afhankelijker te worden van de digitale infrastructuur. Zeker in het licht van de verstroring van gisteren.