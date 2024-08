Testversie Tor Browser nog altijd te groot voor Google Play Store

De nieuwste testversie van Tor Browser is nog altijd te groot voor de Google Play Store, waardoor die niet in de appstore te vinden is. Volgens het Tor Project mag het APK-bestand van de browser maximaal zo'n honderd megabyte groot zijn. In het geval van de Alpha release van Tor Browser 14 zitten de ontwikkelaars hier boven.

Er is dan ook besloten om verschillende onderdelen te gaan verwijderen, zodat men onder de limiet zal komen. Het gaat dan om de Conjure pluggable-transport en Geoip-database, waar geen gebruik van wordt gemaakt. Dit is volgens de ontwikkelaars geen langetermijnoplossing, maar zou goed genoeg moeten zijn voor de 14.0 serie van de browser. De standaardversie van Tor Browser die via de Google Play Store wordt aangeboden zit nog op versie 13.x.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar het integreren van UPX (Ultimate Packer for eXecutables), wat tot kleinere uitvoerbare bestanden zou moeten leiden. Het zou dan alleen om de testversies gaan. Het Tor Project wil hier liever geen gebruik van maken voor de 'final' versie van de browser, vanwege problemen met prestaties en 'reproducibility'.