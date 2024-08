Iers dierenpark adviseert blokkeren creditcard wegens cyberaanval

Het Ierse dierenpark Fota Wildlife Park heeft bezoekers opgeroepen om hun creditcard te blokkeren als ze daarmee online kaartjes hebben gekocht. Het gaat om alle bezoekers die tussen 12 mei en 27 augustus via de website van de dierentuin een betaling deden. Volgens een e-mail van het Fota Wildlife Park ontdekte het onlangs verdachte activiteit op de website, zo meldt de Ierse publieke omroep RTE.

Daarbij zijn mogelijk e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden gestolen, maar ook financiële gegevens, waaronder de creditcarddata die bezoekers invulden. Het dierenpark verzoekt bezoekers dan ook om hun creditcard te blokkeren en zo mogelijke fraude te voorkomen. De website van het Fota Wildlife Park is op het moment van schrijven offline. Klanten kunnen ook niet meer op hun accounts inloggen. Hoe de aanval mogelijk was of verdere details zijn niet bekend.