Gemeente Den Bosch lekt burgerservicenummer van 23.000 inwoners

De gemeente Den Bosch heeft van 23.000 inwoners het burgerservicenummer (BSN) gelekt, alsmede naam en adresgegevens. Het datalek deed zich afgelopen maandag voor toen twee lijsten met informatie over parkeervergunninghouders door een menselijke fout per ongeluk via e-mail werden gedeeld met een inwoner. De lijsten waren gegenereerd voor intern gebruik en hadden intern moeten blijven. In deze lijsten stond informatie over zo'n 23.000 parkeervergunninghouders met onder andere BSN-nummer, naam en adres.

"We vinden het uiteraard enorm vervelend voor de inwoners die dit aangaat", zo staat in het vandaag verschenen Informatiebulletin voor de gemeenteraad (pdf). De ambtenaar die de fout maakte heeft dit gemeld, waarna verschillende maatregelen zijn genomen. Zo is de ontvanger van de e-mail geïnformeerd dat de e-mail niet voor hem of haar bestemd was en is verzocht de e-mail te verwijderen.

"Er is telefonisch contact geweest met de ontvanger. De ontvanger heeft zowel telefonisch als per e-mail (schriftelijk) bevestigd dat de e-mail en de ontvangen persoonsgegevens zijn verwijderd", zo laat de gemeente verder weten. Het datalek is inmiddels gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook zijn alle gedupeerden geïnformeerd. De gemeente zegt verder de interne werkprocessen te hebben aangepast om soortgelijke datalekken te voorkomen. Hierdoor is het niet meer mogelijk om lijsten te genereren en te delen met anderen.