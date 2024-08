DigiD-app gaat toegang via vingerafdruk en gezichtsherkenning ondersteunen

De nieuwe versie van de DigiD-app die binnenkort uitkomt gaat biometrische toegang via vingerafdruk en gezichtsherkenning ondersteunen. Gebruikers hoeven dan geen pincode voor de app meer in te voeren. De nieuwe toegangsmethode komt beschikbaar in versie 6.13 van de DigiD-app, die voor 9 september gepland staat. Daarnaast moet de gebruikte iPhone of Androidtoestel over biometrische toegang beschikken.

"Inmiddels hebben maar liefst twaalf miljoen mensen de DigiD-app gedownload. Twee derde van alle DigiD-logins worden tegenwoordig gedaan met de app", zo liet Logius eind vorig jaar weten. Om de app te gebruiken moeten gebruikers eerst een vijfcijferige code instellen, die bij het gebruik van de app moet worden ingevoerd.