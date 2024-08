Marechaussee kan als gevolg van storing geen noodpaspoorten uitgeven

De Koninklijke Marechaussee kan als gevolg van de grote storing die eerder deze week plaatsvond in heel het land geen noodpaspoorten uitgeven, zo laat de dienst via de eigen website en X weten. "Helaas ondervinden we nog steeds problemen door de storing en kunnen we op dit moment in heel het land geen noodpaspoorten uitgeven. We werken hard aan een oplossing", zo luidt de verklaring. Verdere details zijn niet gegeven.

Door een softwarefout ontstond er woensdag een probleem in het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN). Allerlei diensten zijn op dit netwerk aangesloten, waaronder de Marechaussee. Vanwege de storing kon de dienst woensdag al geen noodpaspoorten uitgeven. Woensdagavond werd gemeld dat het probleem met NAFIN was verholpen en de meeste diensten werden opgestart. Wat precies de problemen zijn waar de Marechaussee nu mee kampt is onbekend.