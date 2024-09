Kabinet akkoord met voorstel voor uitvoering Europese Dataverordening

Het kabinet is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Beljaarts van Economische Zaken dat de Europese Dataverordening in Nederland moet implementeren. De European Data Act (Dataverordening) moet gebruikers meer controle over hun gegevens geven. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat gebruikers hun data uit het product kunnen halen of delen met een ander. Daarnaast moeten aanbieders van clouddiensten zorgen dat gebruikers niet worden belemmerd bij het overstappen en diensten aan elkaar kunnen koppelen.

De Data Act legt ook spelregels vast voor het delen van data. Zoals een vergoeding aan bedrijven voor het beschikbaar stellen van data, geschillenbeslechting en de aanpak van eventuele oneerlijke contractvoorwaarden. "Consumenten en bedrijven beschikken dus nog niet over hun eigen gegevens en kunnen deze ook niet naar eigen inzicht delen. Ik wil dat wel mogelijk maken", zegt minister Beljaarts. Het voorstel gaat eerst voor advies naar de Raad van State en zal dan door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld.