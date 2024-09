Ip-camerafabrikant Verkada krijgt wegens slechte beveiliging miljoenenboete

Ip-camerafabrikant Verkada krijgt wegens de slechte beveiliging van camerabeelden en klantgegevens, waardoor aanvallers patiënten in psychiatrische ziekenhuizen en vrouwenklinieken konden bekijken, een boete van 3 miljoen dollar. Dat heeft de Amerikaanse toezichthouder FTC bepaald.

Een internationaal hackerscollectief wist eind 2020 en begin 2021 door middel van een hardcoded wachtwoord toegang tot 150.000 beveiligingscamera's van Verkada te krijgen, onder andere in ziekenhuizen, gevangenissen, politiebureaus, scholen en bedrijven. Zo kon er worden meegekeken met internetbedrijf Cloudflare en autofabrikant Tesla.

De hackers claimden ook toegang te hebben tot het videoarchief van de betreffende camera's. Volgens een van de leden van het collectief was een onbeveiligd intern Jenkins-ontwikkelsysteem van Verkada toegankelijk vanaf het internet. Het bevatte de inloggegevens van een account met "superadminrechten" op het Verkada-netwerk. Nadat er toegang tot het netwerk was verkregen kon het collectief meekijken met de camera's.

Doordat de groep naar eigen zeggen roottoegang tot de camera's had was het daarvandaan ook mogelijk om toegang tot de netwerken van bepaalde Verkada-klanten te krijgen. Het collectief claimde verder informatie over duizenden Verkada-klanten te hebben gedownload, alsmede financiële cijfers van het bedrijf zelf. Volgens de FTC had Verkada geen passende maatregelen genomen om de persoonlijke informatie van klanten die het verzamelde, waaronder gevoelige camerabeelden, goed te beschermen.

Het ging daarbij ook om klantgegevens, zoals namen, e-mailadressen, wachtwoorden en locatieplattegronden. Ook vereiste het bedrijf geen unieke en complexe wachtwoorden, werden klantgegevens niet goed versleuteld en liet de netwerkbeveiliging te wensen over. Verder werden klanten misleid doordat Verkada stelde dat het aan wet- en regelgeving voldeed, terwijl dat niet het geval was. Ook overtrad het bedrijf de Amerikaanse anti-spamwetgeving, door dertig miljoen reclameberichten te versturen zonder dat klanten zich hiervoor konden afmelden.

Naast de geldboete moet Verkada ook een beveiligingsprogramma implementeren en mag het geen misleidende claims meer doen over het privacy- en beveiligingsbeleid. Tevens mag het de anti-spamwetgeving niet meer overtreden. Het boetevoorstel moet nog door een rechter worden goedgekeurd voordat het van kracht wordt.