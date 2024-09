Politie vindt tientallen gestolen telefoons via Apples Find My-dienst

De politie heeft via Apples Find My-dienst tientallen telefoons gevonden die vermoedelijk tijdens het dancefestival Mysteryland zijn gestolen. Eén van de bezoekers aan het evenement van wie de telefoon werd gestolen kon via Apples Find My-dienst haar telefoon vinden. Het toestel bleek zich in een tas in Tiel te bevinden, samen met 32 andere gestolen telefoons.

"Het betreft vermoedelijk de buit van zakkenrollers die op het evenement actief waren. Er zijn geen verdachten aangehouden", aldus de politie. De politie adviseert bezoekers aan grote evenementen geregeld om Find my iPhone of Find my Device voor Android in te schakelen, omdat dit kan helpen bij het vinden van gestolen telefoons. Het advies werd onder andere gegeven voor Koningsdag en de Canal Parade.